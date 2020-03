RIFORMA PENSIONI/ L’errore di Quota 100 per la sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

In questi giorni, a fronte dell’emergenza coronavirus, sta emergendo anche la carenza di personale medico in Italia. Giuliano Cazzola trova “singolare, però, che, in un momento in cui si va alla ricerca degli errori (vengono denunciati dai media – che ormai non parlano d’altro se non del coronavirus – tagli feroci alla sanità pubblica che stanno al confine del “sentito dire”), nessuno ha il coraggio di ricordare una delle cause recenti delle difficoltà che oggi si riscontrano per quanto riguarda l’adeguatezza degli organici. È una vera e propria omertà della comunicazione, che di quelle cause è stata propagandista acritica. Quali sono stati gli effetti delle controriforme giallo-verdi in materia di pensioni (Quota 100 e dintorni)? A suo tempo furono espresse molte perplessità sull’introduzione di misure di anticipo dell’età di pensionamento perché avrebbero creato dei seri problemi in alcuni settori strategici come la scuola, la giustizia e soprattutto la sanità. A lanciare l’allarme furono proprio i sindacati dei medici e le pubblicazioni specializzate”.

L’EFFETTO DI QUOTA 100 SULLA SANITÀ

L’ex deputato, in un articolo su firstonline.info, ricorda che per via delle misure di riforma pensioni approvate, “la ferita nell’ordinamento pensionistico rimane aperta fino a tutto il 2021 (e fino a tutto il 2026 per la norma che blocca i requisiti per l’accesso al trattamento ordinario anticipato). Pertanto è possibile che il fabbisogno di personale diventi ancora più grave, dal momento che la scelta di rimanere in servizio, in frangenti come l’attuale, richiede un alto senso civico e professionale che sicuramente è stato presente e determinante fino ad ora, ma non è detto che lo sia in futuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA