RIFORMA PENSIONI/ Cisal chiede di non bloccare il confronto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARO

Francesco Cavallaro non nasconde una certa preoccupazione per gli effetti che l’emergenza coronavirus potrà avere sull’economia. “Siamo preoccupati per i lavoratori ma anche per i pensionati. È sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo ma siamo ovviamente fiduciosi”, spiega il Segretario generale della Cisal in un intervento su Radio Radicale. Dal suo punto di vista l’agricoltura e il turismo rischiano molto e servono misure urgenti per “questi due grandi ed importanti settori dell’economia italiana. Noi siamo convinti che ulteriori risorse, quelle messe in campo non bastano, si possono trovare senza rinunciando nessuna delle riforme già attuate e/o in via di definizione”.

LA RIFORMA DA NON RINVIARE

Cavallaro fa riferimento anche alla riforma pensioni. “Non possiamo pensare di rinunciare alla riforma del pubblico impiego o quella del sistema previdenziale, rischieremmo di aggiustare il tiro da una parte e rovinarlo dall’altra. I soldi vanno trovati all’interno di tutte quelle sacche statali in cui da anni vi sono sperperi”, evidenzia Cavallaro, secondo cui “se i contratti della pubblica amministrazione sono bloccati da nove anni, le pensioni sono ferme al palo, e contestualmente il nostro debito pubblico aumenta vuol dire che qualche spreco da altre parti esiste. Cominciamo da lì”. Per il sindacalista la decisione di chiudere le scuole “è arrivata tardi ma adesso è inutile guardare indietro. Bisogna guardare avanti e pensare ad un sostegno per tutti quei genitori che, lavorando, devono preoccuparsi dei propri figli rimasti a casa”.

