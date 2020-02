RIFORMA PENSIONI/ L’età effettiva di pensionamento di uomini e donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Nella sua rubrica “Politically (in)correct” pubblicata sul bollettino Adapt, Giuliano Cazzola riporta alcune evidenze emerse dall’ultimo Rapporto di Itinerari previdenziali, divenuto di particolare interesse in questo periodo in cui si parla di riforma pensioni. L’ex deputato evidenzia in particolare come “l’età media effettiva alla decorrenza – anche dopo alcuni anni di entrata in vigore della riforma Fornero – si attesta, nel 2018, a poco più di 61 e di 60 anni, rispettivamente per uomini e donne”. Dal suo punto di vista, “potendo contare quindi su un doppio canale di uscita, la vecchiaia e la pensione anticipata, è ovvio che soprattutto gli uomini, che hanno anzianità più elevate e carriere continue, hanno potuto approfittare di questa seconda opportunità, mentre le donne che in genere hanno anzianità basse ed escono per vecchiaia, sono obbligate a lavorare più a lungo in attesa di maturare l’età legale”.

LE ETÀ DI PENSIONAMENTO

Cazzola segnala anche che “nel 2018, il 74,5% del complesso delle pensioni nuove liquidate di vecchiaia e anticipate sono maschili e solo il 25,5% appartengono a donne; nel 1997 il rapporto tra i generi rispetto al totale delle stesse categorie di pensioni era formato dal 69,1% di pensioni nuove liquidate a uomini e dal 30,9% di uscite femminili”. Considerando anche le pensioni di invalidità, “l’età effettiva di uscita per pensionamento nel 2018 è di 62,6 anni per gli uomini e di 61,0 anni per le donne, con una media dei due generi di 62,2 anni (nel 2017 erano 62,5 anni per gli uomini e 60,8 anni per le donne e una media totale di 62,0 anni)”.

