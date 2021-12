RIFORMA PENSIONI/ L’identikit del “centista” in base ai dati Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SUI DATI INPS

Adnkronos ed Expleo hanno fatto il punto sulla situazione degli ultimi anni dell’Inps e ricordano qual è, in base ai dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’identikit del “centista”, ovvero di chi ha fatto ricorso a Quota 100, la misura di riforma delle pensioni che sta per lasciare il passo a Quota 102. “Le domande accolte nel 2020 provengono per il 50% da lavoratori del settore privato (in crescita rispetto al 42,7% del 2019), per il 26,4% da parte di lavoratori autonomi (contro il 23,7% del 2019) e per il 23,6% da lavoratori del settore pubblico (10 punti percentuali in meno rispetto al 2019). A livello di gender, le domande accolte nel 2020 dall’Inps da parte di lavoratrici sono state il 30,1% contro il 69,9% da parte dei lavoratori”.

L’IDENTIKIT DEL “CENTISTA”

Sempre in base al 20° Rapporto annuale dell’Inps, risulta che “la maggior parte dei richiedenti ovvero il 45% nel 2020 risiedeva nel Nord, contro il 33% del Sud e il 21% del Centro Italia. Dati praticamente identici al 2019 quando erano: 44% al Nord, 34% al Sud, 22% al Centro. Infine, a livello reddituale coloro che hanno scelto di andare in pensione con Quota 100 sono sopratutto lavoratori con un reddito medio annuo più basso. In particolare al 2020 i ‘centisti’ uomini percepivano un reddito medio annuo pari a 36.887 contro i 42.901 euro percepiti da coloro che hanno preferito continuare a lavorare. Tra le donne invece tale differenza risulta meno marcata: il reddito medio annuo delle ‘centiste’ si è attestato a 27.774 euro contro i 28.406 euro percepiti dalle lavoratrici ancora attive”.

