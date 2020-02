RIFORMA PENSIONI/ L’obiettivo dell’inclusione previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PADULA

Il tavolo tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni è chiamato ad affrontare anche il tema della previdenza complementare. Intervistato da L’Economia, l’inserto del Corriere della sera, Mario Padula spiega che per la Covip “è importante quella che chiamo l’inclusione previdenziale. Per superare quei dualismi che si manifestano anche in altri settori dell’economia italiana. Si tratta così di affrontare il tema della più bassa adesione ai fondi che si riscontra tra le donne, i giovani, tra i lavoratori delle piccole imprese e nel Mezzogiorno”. Secondo il Presidente della Covip, è utile cercare di aumentare l’inclusione “di queste stesse categorie nel mercato del lavoro. Anche per garantire la sostenibilità sociale del sistema nel suo complesso. Poi si possono fare interventi più specifici sulla previdenza complementare”.

IL NO AL FONDO PREVIDENZIALE PUBBLICO

In questa direzione cita “un uso più flessibile della deducibilità dei contributi fino a 5.164 euro, immaginando che lo sconto fiscale non utilizzato o utilizzato solo in parte in un anno possa essere recuperato in altri anni, così da aiutare chi ha carriere discontinue. Altro esempio: consentire di devolvere nel fondo anche solo una parte del Tfr, anziché tutto, cosa che oggi si può fare solo se lo prevede il contratto collettivo di lavoro”. Riguardo l’ipotesi di creare un fondo complementare pubblico per i giovani gestito dall’Inps, Padula ritiene che tale strumento “introdurrebbe elementi di instabilità perché si indebolirebbe la divisione tra primo, secondo e terzo pilastro, con conseguenze negative sul peso della previdenza pubblica sui conti dello Stato”.

