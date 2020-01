RIFORMA PENSIONI/ Misure per giovani e donne chieste da Furlan

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FURLAN

Oltre a sollecitare una misura di riforma pensioni per una rivalutazione piena degli assegni incassati da chi è già in quiescenza, Annamaria Furlan, nell’intervista rilasciata ad Avvenire, parla del confronto sulla previdenza che si avvierà la prossima settimana tra Governo e sindacati, mostrando apprezzamento per quanto dichiarato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, circa l’inesistenza di una proposta dell’esecutivo, segno che si intende fare in modo che sia proprio il confronto con le parti sociali a far emergere la soluzione giusta per modificare la Legge Fornero. Per la Segretaria generale della Cisl occorre comunque ripartire “dall’intesa che avevamo fatto con il Governo Gentiloni. Noi siamo per il ripristino di una sistema di uscita più flessibile che deve tener conto della gravosità dei mestieri, premiando sul piano contributivo le donne madri con figli, e creando le condizioni per una pensione di garanzia per i giovani, penalizzati da carriere discontinue e dal sistema di calcolo contributivo”.

