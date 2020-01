RIFORMA PENSIONI/ Quota 102 e il problema pensionistico irrisolto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PAGANINI

La proposta di una riforma pensioni con Quota 102, secondo Pietro Paganini, come Quota 100 non coglierebbe il vero problema delle pensioni. “Si pensa unicamente ad accontentare le fasce più anziane della popolazione, per ragioni prevalentemente elettorali. Si ignora la necessità di costituire un sistema pensionistico sostenibile nel lungo termine che risponda alle esigenze delle generazioni future”, scrive il Presidente di Competere in un articolo pubblicato su formiche.net. Dal suo punto di vista i meccanismi di funzionamento del sistema “devono promuovere la libertà dei cittadini (contro il privilegio delle burocrazie e potenziando lo scegliere di quando ritirarsi e con quali entrate) e favorire la sostenibilità economica e finanziaria del sistema”.

LA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA NECESSARIA

Per il Professore Aggiunto in Business Administration presso la Fox School of Business alla Temple University di Philadelphia e alla John Cabot University di Roma, il sistema attuale a ripartizione non regge “se la crescita è lenta e l’occupazione scarsa. Ma ai burocrati piace”. Meglio sarebbe quindi passare al sistema a capitalizzazione in cui “ciascuno lavora nell’ottica di risparmiare e investire per il proprio futuro, non per quello degli altri. Ma, c’è un ma. I burocrati perdono così, potere e diminuisce l’importanza ideologica della pensione uguale per tutti”. Secondo Paganini, “il governo ha l’occasione di completare la rivoluzione del sistema, rendendolo del tutto trasparente, e togliere potere ai burocrati: abbandonare le ripartizioni, e affidarsi del tutto alla capitalizzazione”.

