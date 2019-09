RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna e Ape social, il punto della Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FORNERO

Elsa Fornero, oltre a parlare della riforma pensioni con Quota 100, spiegando che non la cancellerebbe, nonostante la ritenga una misura sbagliata, nell’intervista a pensionipertutti.it ha parlato anche di Opzione donna e Ape sociale. Con riferimento alla prima, ha detto che le “sembra una misura solo fintamente favorevole e infatti è scelta quasi sempre per necessità, quando si deve, per vari motivi, uscire in anticipo dal mercato del lavoro. Il rischio di una pensione non adeguata ai bisogni dell’età anziana è perciò elevato”. Del resto Opzione donna prevede il ricalcolo contributivo pieno dell’assegno e per le donne è difficile raggiungere l’anzianità contributiva necessaria alle altre forme di pensionamento anticipato.

LA PREFERENZA PER L’APE SOCIAL

Riguardo l’Ape social, l’ex ministra del Lavoro spiega che è “una misura ‘assistenziale’ che aiuta, con il pensionamento anticipato (63 anni di età e 30 di contributi), le persone in difficoltà lavorative, mettendo i costi dell’anticipo a carico della collettività”. Dal suo punto di vista si realizza così “un’esigenza spesso invocata (soprattutto da parte sindacale), ma altrettanto spesso tradita nei fatti: la separazione tra assistenza e previdenza”. Elsa Fornero si augura quindi “che il governo depotenzi quota 100 per il 2021 e rafforzi invece l’Ape social, magari rendendola strutturale e aumentandone l’efficacia sulla base del monitoraggio dei dati al momento disponibili”. Sulle future pensioni dei giovani, boccia invece la proposta di un minimo garantito, preferendo la via dell’ampliamento “della fiscalizzazione dei contributi per i periodi di assenza involontaria dal lavoro”.

