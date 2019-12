RIFORMA PENSIONI/ Part-time verticale, la misura tolta dalla manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA MISURA TOLTA DALLA MANOVRA

Dalla Legge di bilancio sono state tolte alcune misure riguardanti il tema riforma pensioni e, come evidenzia Maria Grazia Gabrielli, Segretaria generale della Filcams-Cgil, “tra le promesse e gli impegni non mantenuti dalla legge Finanziaria ce ne è una che è ancora più inaccettabile perché penalizza prevalentemente le donne, il lavoro più fragile per ore lavorate e condizioni di reddito. Il governo e la maggioranza, dopo averlo presentato, hanno bocciato l’emendamento che prevedeva il riconoscimento dei periodi di sospensione ai fini dell’anzianità contributiva per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto a part time verticale ciclico”.

IL PROBLEMA DEL PART-TIME VERTICALE CICLICO

Di fatto l’Italia continua a non recepire gli effetti di una sentenza della Corte di giustizia europea che comporta il riconoscimento dell’anzianità contributiva ai lavoratori part-time in base alla durata del rapporto lavorativo e non al numero delle settimane di lavoro concretamente svolto. E questo ha fatto nascere molte cause contro l’Inps “che vedono l’istituto soccombere sistematicamente con evidente dispendio di denaro pubblico anche per sostenere le spese di giudizio”. Come riporta il sito di Rassegna sindacale, per Gabrielli chi lavora con contratto a part-time verticale ciclico è spesso costretto a periodi di sospensione dal salario e attualmente deve “lavorare almeno 50 anni per maturarne 40 di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione”. Una situazione cui il Governo aveva detto, d’accordo con l’Inps, di voler porre soluzione, ma questa non è arrivata.

