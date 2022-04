Riforma Pensioni/ Dal 1 aprile Poste Italiane pagherà diversamente

Dal primo aprile lenon saranno più erogate in forma anticipata, con la fine dell’emergenza infatti cessa quest’attività che perè stata davvero onerosa in quanto, per i due anni di pandemia, l’azienda ha dovuto versare con un anticipo di 5 o 7 giorni, le mensilità spettanti ai pensionati che se le vedevano accreditare a partire dal 25 o dal 27 del mese.