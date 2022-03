RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil) ribadisce importanza flessibilità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti ricorda che non è ancora stata fissata una data per il prossimo tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e per questo chiede all’esecutivo di riprendere in tempi brevi tale confronto “per continuare gli approfondimenti necessari e per fissare prima del prossimo Def una scaletta tematica e temporale sui punti di intervento necessari a rendere più flessibile ed equo il nostro sistema previdenziale”. Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, chiarisce anche che “la flessibilità a cui ambiamo noi non deve essere in alcun modo legata all’idea di un ricalcolo contributivo. In Italia da 10 anni si va in pensione a 67 anni di età, mentre in Europa solo adesso la media arriva a 63 anni, dobbiamo riallineare l’età di accesso la pensione a quello che avviene in Europa”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Proietti evidenzia anche che “giovani e donne restano categorie di lavoratori da tutelare, per i futuri pensionati è centrale il tema di garantire loro una pensione adeguata e dignitosa, pensando ad un meccanismo che integri la pensione nel sistema contributivo e che valorizzi i periodi di formazione, i periodi di disoccupazione non coperti da altri strumenti e che per le donne parallelamente tenga conto di altri periodi meritevoli di tutela anche se non concomitanti con un lavoro, come la maternità il lavoro di cura familiare e la genitorialità”. Dal suo punto di vista occorre anche “rafforzare e rilanciare la previdenza complementare prevedendo un nuovo semestre di silenzio-assenso per favorire le adesioni ai fondi pensione”.

