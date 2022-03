RIFORMA PENSIONI/ L’alternativa a Opzione Tutti per l’anticipo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARINO

In un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, Mauro Marino torna sulla sua proposta di riforma pensioni, spiegando che è necessario “diminuire gli anni necessari per l’accesso anticipato portandolo per tutti uomini e donne a 41 anni indipendentemente dall’età e senza alcuna penalizzazione, inoltre dare un bonus di 6 mesi a figlio per le donne fino ad un massimo di due”. L’età per il pensionamento di vecchiaia, a suo modo di vedere, andrebbe portata a 66 anni, prevedendo una “flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età con una penalizzazione del 1,5% annuo. Per intenderci a 65 anni penalizzazione del 1,5%, a 64 anni penalizzazione del 3%, a 63 anni penalizzazione del 4,5% e a 62 anni penalizzazione del 6%”.

RIFORMA PENSIONI/ Anief chiede il riscatto gratuito della laurea

L’ALTERNATIVA A OPZIONE TUTTI

L’esperto previdenziale propone anche un “bonus dell’1,5% per ogni anno lavorato in più a partire dai 66 anni di età. Quindi a 67 anni bonus del 1,5%, a 68 anni bonus del 3%, a 69 anni bonus del 4,5% e a 70 anni bonus massimo del 6%”. Marino renderebbe, inoltre, “definitivi gli istituiti di Opzione Donna e Ape Sociale e non avere proroghe di anno in anno che determinano continue ansie da parte dei beneficiari”. E non nasconde che “questa è una proposta abbastanza rivoluzionaria e che il governo cercherà di non prendere in considerazione”, portando avanti invece l’ipotesi di Opzione Tutti, che per Marino non andrebbe accettata, “perché già ora quasi la metà dei pensionati percepiscono assegni inferiori ai 1.000 € mensili e in questa eventualità si creerebbero diverse centinaia di migliaia di pensionati al limite della povertà”.

Riforma pensioni/ Guerra Ucraina ‘congela’ tavolo previdenza: cosa succede

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Le percentuali da considerare per l'assegno di reversibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA