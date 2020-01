RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil): via penalizzazioni per donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

In vista dell’incontro con il Governo sul tema della riforma pensioni in programma il 27 gennaio, Domenico Proietti fa sapere che la richiesta sindacale sarà in particolare mirata a ottenere “una flessibilità diffusa tra 62/63 anni per l’accesso alla pensione. Stabilire che 41 anni di contribuzione bastano per andare in pensione a prescindere dall’età e completare la salvaguardia degli esodati”. Per il Segretario confederale della Uil occorre anche “eliminare le penalizzazioni per le donne valorizzando ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità”. Interpellato da pensionipertutti.it, il sindacalista ritiene necessario anche “definire una contribuzione figurativa per i giovani per coprire i buchi derivati dalla precarietà del lavoro degli ultimi anni. Rilanciare la previdenza complementare con un nuovo semestre di silenzio assenso. È necessario superare il blocco della rivalutazione delle pensioni ed estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1500 euro”. “Sull’insieme di questi temi ci aspettiamo fatti concreti per il bene dei lavorati e pensionati”, aggiunge Proietti.

