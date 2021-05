RIFORMA PENSIONI/ Proposta Tridico, le posizioni di Cazzola e Mastrapasqua

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Parlando con Adnkronos, Giuliano Cazzola ha commentato la proposta di riforma pensioni di Pasquale Tridico, dicendosi d’accordo con il Presidente dell’Inps secondo il quale “non è corretto portare sempre il discorso sullo scalone. Dopo Quota 100 non c’è la fine del mondo, ci sono diverse misure di flessibilità da ampliare: l’Ape sociale, i precoci, gli usuranti”. Per l’ex deputato, infatti, “il pacchetto Ape e le altre misure sono in grado di coprire lo spazio di cui abusava quota 100; e quindi di attutire il rientro senza gravi traumi nei binari della riforma Fornero”. Tuttavia queste considerazioni rendono di fatto inutile la proposta stessa avanzata da Tridico che prevede una sorta di “rateizzazione” della pensione in due tranche: la prima a 62-63 anni e la seconda a 67. Dal suo punto di vista resta importante però capire cosa abbia intenzione di fare il Governo sulla previdenza.

LE PAROLE DI MASTRAPASQUA

Secondo l’ex Presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua, dividere la pensione in due tranche rischia di “disorientare gli italiani”. Parlando con Lapresse, l’attuale componente della task force sulla riforma delle Pa spiega di ritenere “ci sia bisogno di semplicità. Dopo scalini, scaloni e salvaguardie, gli italiani avrebbero bisogno di conoscere con semplicità come e quando accedere alla pensione. L’ingegneria previdenziale non mi appassiona”. Dal suo punto di vista, per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico occorre favorire il lavoro, specie giovanile, e promuovere la previdenza complementare, “la cui centralità nel sistema sembra sia stata trascurata”.

