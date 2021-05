RIFORMA PENSIONI/ Cacopardo contro Landini: richieste irresponsabili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CACOPARDO

In un intervento pubblicato su Italia Oggi, Domenico Cacopardo critica le richieste di Maurizio Landini in tema di riforma pensioni, spiegando che significano “affossare i conti dell’Inps e mettere in discussione la solvibilità dello Stato in questa materia. C’è da chiedersi se coloro che formulano simili proposte siano in sensi e se sappiano cosa dicono e quali ne siano le conseguenze”. L’ex Consigliere di Stato evidenzia in particolare che la rivendicazione del Segretario generale della Cgil sul superamento del metodo contributivo è “una richiesta irresponsabile di un sindacato alla ricerca di spazi di manovra e di presenza politica. Ci sono tante ragioni per le quali il metodo contributivo va difeso con decisione. Esso è la condizione necessaria e imprescindibile per l’equilibrio della gestione pensionistica”.

RIFORMA PENSIONI/ Durigon: la cosa più giusta è Quota 41

LA CRITICA ALLA CGIL

Per Cacopardo, “immaginare, nel momento in cui il bilancio dello Stato si aggrava di oneri non previsti e derivanti dalla pandemia e dal servizio del debito ulteriore che stiamo accendendo possiamo reintrodurre l’età pensionabile di 62 anni e il metodo retributivo rappresenta un’ennesima follia, una delle tante che hanno messo in crisi il sindacato e allontanato i lavoratori”. L’ex magistrato ci tiene anche a precisare di aver militato in anni lontani nella Cgil e dal suo punto di vista “il ruolo del sindacato, quello che il sindacato si conquistò in decenni di battaglie politiche e sociali, è essenziale e, perché sia essenziale, è necessario un sindacato non radicale ma un sindacato contrattualista e riformista”.

LEGGI ANCHE:

Pasquale Tridico/ “Riforma pensioni, sì uscite a 62 anni ma con sistema contributivo"RIFORMA PENSIONI/ Durigon d'accordo coi sindacati su Quota 41

© RIPRODUZIONE RISERVATA