RIFORMA PENSIONI/ Quando conviene mettere il Tfr nell’integrativa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CORBELLO

Spesso emerge nel dibattito sulla riforma pensioni l’importanza di incentivare la previdenza complementare, specie per quei lavoratori che si trovano a fare i conti con il sistema contributivo pieno, che pertanto non garantisce assegni pensionistici futuri generosi come quelli del sistema retributivo o misto. Sul tema, in un intervento sulle pagine di Milano Finanza, Sergio Corbello ha evidenziato come “le piccole imprese, nei fatti, sono ostili alla previdenza complementare, vuoi per il maggior costo rappresentato dalla (pure percentualmente modesta) contribuzione a proprio carico, vuoi, soprattutto, dalla conseguente sottrazione del Tfr maturando. Da questo, al di là delle belle parole, scaturisce la sostanziale indisponibilità delle parti datoriali a istituire forme di previdenza complementare ex contractu”.

QUANDO CONVIENE DARE IL TFR ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Secondo il Presidente di Assoprevidenza, tuttavia, “mi sembra ora che la questione possa essere riconsiderata nell’ottica dell’effettiva convenienza”. Infatti, per le imprese il Tfr non è più una forma di autofinanziamento a buon mercato, visto l’andamento attuale e prospettico dei tassi di interesse. Resta comunque conveniente per i lavoratori conferire il Tfr maturando nei fondi pensione, ha spiegato Corbello, “a condizione di non essere troppo prossimi al pensionamento e di avere cura di evitare, presso la forma complementare di riferimento, comparti garantiti o, comunque, eccessivamente prudenti”. Vedremo intanto se ci saranno nuovi interventi della politica sulla previdenza complementare.

