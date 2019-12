RIFORMA PENSIONI/ Di Michele (Inps): serve flessibilità in uscita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GABRIELLA DI MICHELE

La Direttrice generale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Gabriella Di Michele, non nasconde, da lavoratrice, di essere “favorevole a Quota 100, anche perché anch’io ne potrò usufruire al momento opportuno. Se invece parlo come direttrice dell’Ente sono costretta a considerare i conti che in tal maniera si appesantiscono”. Ai microfoni di Tiscali Notizie, la Dg dell’Inps parla di riforma pensioni e spiega che i numeri relativi alle domande presentate per Quota 100 dimostrano “che la gente vuole avere la possibilità di scegliere di uscire quando ne ha bisogno, non che uscirà di sicuro appena ne ha la possibilità. I dati lo confermano e lo stiamo toccando con mano”. Dal suo punto di vista, poi, “i costi di una flessibilizzazione del pensionamento non devono essere sostenuti necessariamente seguendo una politica di pareggio di bilancio. Abbiamo già nel nostro Paese vari tipi di pensioni dove interviene lo Stato con dei trasferimenti”.

LA SFIDA SULLA FLESSIBILITÀ

Il vero problema è “mettere in campo meccanismi che facilitino le uscite flessibili, sia pure con delle penalizzazioni attuariali”. Un obiettivo non facile da raggiungere, ma che occorre provare a perseguire, “perché la libertà non ha prezzo”. Gabriella Di Michele ha anche evidenziato che all’Inps “la gestione corrente viene fatta in modo eccellente. Per quanto concerne Quota 100 e Reddito di cittadinanza, per esempio, siamo riusciti a rispettare gli impegni col governo in maniera impeccabile. Ma dobbiamo anche progettare il nostro futuro informatico”. Sarà quindi importante in questo senso fare in modo che le prossime assunzioni all’Inps vadano in questa direzione.

