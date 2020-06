RIFORMA PENSIONI/ Quattordicesima e pagamento anticipato a luglio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUATTORDICESIMA IN ANTICIPO

Anche per il mese di luglio, Poste Italiane anticipa il pagamento in contanti delle pensioni a partire da mercoledì 24 giugno fino a martedì 30, seguendo, come negli ultimi mesi in base a una turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: i cognomi dalla A alla B mercoledì 24 giugno; dalla C alla D giovedì 25 giugno; dalla E alla K venerdì 26 giugno; dalla L alla O sabato mattina 27 giugno; dalla P alla R lunedì 29 giugno; dalla S alla Z martedì 30 giugno. Da non dimenticare che le pensioni più basse, con questa mensilità riceveranno anche la quattordicesima. Inoltre, i pensionati over 75, che non hanno delegato qualcuno a ritirare il loro assegno in contanti in posta, potranno usufruire del servizio realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per la consegna a domicilio dell’importo della pensione.

LE PENSIONI NELLA SCUOLA

L’Inps ha intanto fatto sapere che “al 3 giugno risultano lavorate circa il 97% delle cessazioni dal servizio trasmesse dal Ministero dell’Istruzione. In particolare, considerando le sole verifiche con esito positivo, risultano certificati i diritti a pensione per circa 39.700 nominativi (Personale docente: 29.990; Personale ATA: 8.860; Insegnanti religione: 446; Dirigenti scolastici: 363; Personale educativo: 99). Questo consentirà al Ministero dell’Istruzione l’apertura delle operazioni di mobilità del personale e di immissione in ruolo”. “L’obiettivo finale rimane quello di consentire a coloro che hanno diritto alla pensione di vedere erogato il trattamento pensionistico a settembre, senza interruzione con lo stipendio”.



