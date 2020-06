Stati generali Governo Conte/ Ospiti e programma di oggi: “Piano rilancio in arrivo”

Programma ricco quello degli Stati generali del Governo Conte di oggi, sabato 20 giugno 2020. Nella meravigliosa Villa Pamphilj, l’esecutivo ha proseguito gli incontri con i rappresentati delle parti sociali per un confronto sui progetti di rilancio dell’Italia. Alle ore 9.00 la squadra di Giuseppe Conte ha incontrato i vertici di Cdp, Terna, Snam, Fincantieri, Leonardo, Enel, Eni, Invitalia, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, mentre alle ore 12.00 è andato in scena il vertice con Giuseppe Soda (SDA Bocconi School of Management), Massimo Bergami (Bologna Business School), Paolo Boccardelli (LUISS School) e l’ABIE- Advisory Board Investitori Esteri. Alle ore 14.30 l’incontro con un gruppo di cittadini in rappresentanza di diverse categorie professionali.

Alle 16.00 in programma il Forum del Terzo Settore: protagonisti Assifero – Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, Fondazione Italia Sociale, ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani e Alleanza contro la povertà. Alle ore 17.00 il Governo incontrerà quattro associazioni (ASviS – Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile, Sbilanciamoci!, Social Impact Agenda per l’Italia, Associazione Bene Comune), alle 18.00 invece la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) e la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Infine, alle ore 19.00, l’incontro con FAI (Fondo Ambiente Italiano), Fridays For Future, WWF, LAV (Lega Anti Vivisezione), Legambiente e Greenpeace.

STATI GENERALI, CONTE: “IN ARRIVO BOZZA PIANO RILANCIO”

Nel corso dell’incontro di questa mattina con le partecipate pubbliche, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che il decreto semplificazioni potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. Il giurista ha messo in evidenza che il suo esecutivo assegna grande importanza al dl, in quanto serve «un provvedimento mirato per intervenire su alcuni snodi, per quanto siamo a conoscenza che un solo provvedimento normativo non possa risolvere il problema atavico di una incrostazione burocratica».

Ma non solo. Il premier Conte ha tenuto a precisare che la prossima settimana potrebbe essere disponibile la bozza del piano di rilancio, assicurando di far tesoro dei contributi raccolti agli Stati Generali e di essere disponibile ad un confronto con i partiti di opposizione: «Faremo un confronto con le forze politiche di opposizione, poi avremo la bozza del piano di rilancio a cui lavorare alacremente nel corso delle prossime settimane».



