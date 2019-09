RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i costi dell’ultima manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I COSTI DI QUOTA 100

Si è parlato nei giorni scorsi dei dati della Ragioneria generale dello Stato relativi ai costi della riforma pensioni con Quota 100. In un articolo su lavoce.info, Carlo Mazzaferro analizza tali dati insieme a quelli della relazione tecnica alla legge 26/2019, ricordando che se Quota 100 è una misura temporanea, che nel lungo periodo porta a dei risparmi, il blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026, che invece ha effetti strutturali. Di fatto, “il mancato irrigidimento dei requisiti di uscita tra il 2019 e il 2026 renderà possibile, per tutti i lavoratori futuri, un accesso al pensionamento in anticipo rispetto a quanto previsto prima dell’approvazione del provvedimento. In altri termini, tutti gli incrementi nel requisito contributivo per accedere al pensionamento attesi tra il 2019 e il 2026 non verranno più recuperati, anche se in seguito il meccanismo riprenderà a funzionare”.

L’ANALISI DI MAZZAFERRO

Mazzaferro spiega che “i numeri della Ragioneria, rispetto a quelli della Relazione tecnica, aggiungono informazioni sugli effetti di medio-lungo termine del complesso dei provvedimenti pensionistici contenuti nella legge 26/2019. Da questo punto di vista, è interessante notare come l’insieme dei provvedimenti adottati nel corso della precedente sessione di bilancio si caratterizzino, ancora una volta, per la loro miopia e per il fatto di tenere in maggior conto il benessere (e le pensioni) delle generazioni che si sono già ritirate dal mercato del lavoro o che lo faranno a breve, rispetto a quelle dei giovani e di coloro che andranno in pensione nei prossimi decenni”.

