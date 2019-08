RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e il calcolo contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARO

Di fronte alla crisi di Governo, Francesco Cavallaro ricorda come la Cisal, di cui è Segretario generale, abbia “giudicato positivamente alcune iniziative del Governo Conte, dal reddito di cittadinanza, al salario minimo e, riguardo alla materia previdenziale, all’introduzione della c.d. ‘quota 100’, nonché l’ipotesi di incremento delle pensioni minime. Restando, tuttavia, molte altre questioni aperte su cui bisogna porre attenzione”. Sempre in tema di riforma pensioni, infatti, il sindacalista, stando a quanto riporta zoom24.it, invita a non “dimenticare la normativa che regola il sistema previdenziale pubblico derivante dal sistema di calcolo contributivo.

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DI GOVERNO

Rispetto a tale argomento, infatti, per la Cisal urge avviare una profonda riflessione dal momento che, a breve, il nuovo sistema inizierà ad esplicare i propri effetti con un forte impatto negativo per i lavoratori, destinato, oltretutto, ad ampliarsi negli anni a venire”. Per Cavallaro urge trovare una soluzione, perché “l’Italia e gli italiani non possono permettersi di perdere ulteriore tempo o le ripercussioni della crisi istituzionale, come spesso accaduto purtroppo, rischierebbero di abbattersi sulle spalle e le teste dei soliti noti: lavoratori, pensionati, famiglie bisognose, giovani in cerca di impiego ma anche il mondo della piccola e media impresa”. In questo senso, dal suo punto di vista “va assolutamente scongiurato l’aumento dell’Iva che rischierebbe di radere al suolo le possibilità in termini economici di famiglie e imprese”.

