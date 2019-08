RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le critiche e i consigli di Brambilla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Ancora non è chiaro cosa accadrà alla riforma pensioni con Quota 100 e Alberto Brambilla, in un intervento su L’Economia, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, ricorda che si tratta di una misura che “ha molte pecche dovute alla fretta comunicativa e all’imperizia”. Il Presidente di Itinerari Previdenziali sottolinea in particolare il fatto che la Legge Fornero non viene cancellata e che non si tiene conto “delle situazioni specifiche dei lavoratori con problemi di salutare, familiari a carico da curare, lavori pesanti, in mobilità o disoccupazione”. Brambilla non dimentica poi che Quota 100 è difficile da raggiungere per le donne che Opzione donna è “molto penalizzante”. Dal suo punto di vista, poi, non sono state previste agevolazioni specifiche per categorie o l’utilizzo dei fondi di solidarietà e con il divieto di cumulo “si genererà molto lavoro irregolare”.

IL FUTURO DI QUOTA 100

Guardando al futuro, secondo Brambilla, “sia che si vada a elezioni, sia che si formi un governo di transizione o di legislatura, probabilmente, nel 2020 potrà proseguire Quota 100, anche se con ancor meno interesse da parte degli italiani, perché l’80% dei potenziali richiedenti, avendo il 60% della pensione calcolata con il sistema misto (contributivo dall’1/1/1996) con 62 anni di età avrà un taglio permanente della pensione del 10%”. Dal suo punto di vista, tra le altre cose, bisognerebbe consentire il pensionamento dai 64 anni di età con almeno 37/38 di contributi, ma prevedendo “per le donne madri un anticipo dei requisiti pari a 8 mesi per ogni figlio con un massimo di 24 mesi”.

