RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le domande M5s ai sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL POST DI M5S

Il Movimento 5 Stelle muove una forte critica ai sindacati dopo che la Cgil ha accusato M5s di essere assente da importanti vertenze e dopo che sono arrivate critiche a Decreto dignità e Reddito di cittadinanza. In un post sul Blog delle Stelle viene ricordato non solo che le confederazioni non hanno fatto nulla mentre il Governo Renzi varava il Jobs Act “precarizzando in modo selvaggio il mondo del lavoro italiano”, ma che “è stato lo stesso Mario Monti a dichiarare che la sua Manovra “lacrime e sangue” fu discussa con i leader delle federazioni sindacali, che poi si limitarono a solo due ore simboliche di sciopero. Giusto per dare un senso alla loro esistenza. Tanto è vero che accettarono senza alcuna reazione la legge Fornero, nonostante abbia tolto il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di lavoratori”.

LE DOMANDE PER I SINDACATI

Dunque i pentastellati ricordano che la riforma pensioni del 2011 non ha incontrato resistenza da parte dei sindacati, mentre “noi abbiamo iniziato a smontarla con Quota 100, consentendo a 150mila persone di godere della meritata pensione, e ci siamo posti l’obiettivo di andare anche oltre con Quota 41”. Nonostante questo, però, “i sindacati ci hanno quasi dichiarato guerra. Siamo alla follia”. Il post si conclude con alcune domande scomode per i sindacati: “L’atteggiamento ostile dei sindacati verso riforme che, finalmente, mettono al centro il lavoratore, lascia interdetti e preoccupa. Questi attacchi continui alla nostra proposta sul Salario Minimo Orario Legale, portati a braccetto con Confindustria, ispirano alcune domande: da che parte stanno i sindacati? E, soprattutto, dove sono stati finora? Quali interessi rappresentano?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA