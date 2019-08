RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le misure per la scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 E LA SCUOLA

Si avvicina il mese di settembre, quando gli effetti della riforma pensioni con Quota 100 sulla scuola saranno molto evidenti. il sito di Rassegna sindacale spiega che ci saranno almeno 120.000 supplenti e riporta poi le parole di Manuela Pascarella, responsabile del precariato e reclutamento docenti del centro nazionale Flc-Cgil: “Chiediamo che qualsiasi governo salga in carica riprenda in mano il decreto precari che non ha visto la luce e lo approvi il più presto possibile: fornisce una procedura semplificata per coprire le cattedre, almeno da settembre 2020”. Senza dimenticare che “se il prossimo anno quota 100 verrà confermata il trend continuerà a salire, anche perché l’età media dei docenti italiani è alta”.

I CASI CONCRETI IN PUGLIA E A GENOVA

Il sito di Rassegna sindacale riporta anche due casi. In Puglia, la Flc-Cgil regionale ricorda che ci saranno più di 6.000 docenti senza posto fisso all’inizio del nuovo anno scolastico. “Ciò accade – spiega il segretario generale Claudio Menga – perché il fabbisogno stimato con l’organico di diritto a livello nazionale non cor­risponde mai al fabbisogno reale, pe­nalizzando sia gli alunni più biso­gnosi, che perdono così la continui­tà didattica, sia i docenti, i quali non possono usufruire di quelle cat­tedre per i trasferimenti e le assun­zioni”. Una situazione simile si registra a Genova, dove mancano circa 500 tra insegnanti e perso­nale tecnico e amministrativo nelle scuole per via principalmente “dei pensionamen­ti, soprattutto di ‘quota 100‘, che ha sicuramente in­crementato il numero di chi ha lasciato il lavoro nella scuola”, spiega il segretario generale della Flc-Cgil Liguria Claudio Croci.

