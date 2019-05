RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le modifiche alla Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 E LEGGE FORNERO

Esaminando i dati sulle domande presentate per Quota 100, Daniela Barbaresi, Segretaria generale della Cgil Marche non può non rilevare che “si tratta di numeri inferiori alle previsioni fatte dal Governo”. Secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, ha anche evidenziato che “si parla di Quota 100, ma chi non ha almeno 38 anni di contributi deve comunque aspettare la pensione di vecchiaia, e questo esclude soprattutto i lavoratori più deboli, che hanno meno contributi o carriere lavorative più discontinue, a partire dalle donne, come anche i dati confermano”. “Inoltre, Quota 100 rappresenta un ulteriore provvedimento a termine che non modifica in alcun modo la Legge Fornero e non affronta in maniera strutturale i nodi del sistema previdenziale”.

I CAMBIAMENTI DI RIFORMA PENSIONI NECESSARI

Dal suo punto di vista sono quindi “urgenti interventi strutturali, come quelli proposti nella piattaforma che il sindacato ha presentato unitariamente al governo per garantire la flessibilità in uscita per tutti dopo 62 anni di età, o con 41 anni di contribuzione e interventi che tengano conto della specifica condizione delle donne, dei lavoratori discontinui, di coloro che hanno svolto lavori precoci, gravosi, usuranti. Necessaria poi l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia per i giovani”. Elio Cerri, Segretario generale dello Spi-Cgil Marche, ha quindi ricordato la manifestazione unitaria a Roma del 1° giugno, in cui i pensionati saranno in piazza per “testimoniare la loro insofferenza e insoddisfazione nei confronti di un governo che finora non ha voluto ascoltare le loro richieste su pensioni, sanità, assistenza, fisco e le cui politiche hanno penalizzato milioni di persone anziane”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA