RIFORMA PENSIONI/ Gli impegni per Di Maio e Durigon (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INTERROGAZIONE SUGLI ESODATI

Dopo le elezioni europee 2019 tutti i partiti potrebbero essere più concentrati sui provvedimenti da prendere che non alle promesse da fare dinanzi agli elettori. Anche in tema di riforma pensioni. Luigi Di Maio dovrà, per esempio, rispondere a un’interrogazione parlamentare presentata alla Camera da alcuni parlamentari del Partito democratico, a prima firma di Chiara Gribaudo, nella quale si chiede se il Governo intende promuovere soluzioni per i 6.000 esodati ancora privi di salvaguardia. Come fa notare Elide Alboni sulla pagina Facebook del Comitato esodati licenziati e cessati, l’interrogazione è importante, anche se contiene “un piccolo errore, ovvero è seriamente scorretto parlare delle sole domande respinte nelle precedenti salvaguardie perché non sono tanti ma ci sono, esistono, li conosciamo, esodati che non presentarono domanda in altre salvaguardie perché all’altezza delle norme conoscevano i termini dei requisiti delle stesse in cui in quel momento non rientravano e perciò proprio perché meritevoli non avere intasato le verifiche in Inps durante il vaglio delle certificazioni, sarebbe disumano non fossero compresi come purtroppo l’interrogazione” potrebbe lasciare intendere.

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA SU OPZIONE DONNA

Dopo l’affermazione della Lega alle europee, Paola Viscovich, amministratrice del gruppo Opzione Donna: le Escluse, in un’intervista a Mymagazine.news chiede a Claudio Durigon di mantenere la promessa di prorogare di un altro anno Opzione donna. “Non gli daremo la possibilità di dimenticarsi di noi. L’attenzione deve essere mantenuta alta, abbiamo davanti mesi di lotta, ma nella prossima Ldb vogliamo vedere scritto ‘Proroga OD AL 31/12/19’”, aggiunge.

