RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Opzione donna, i dati Fiaso (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

Degli effetti della riforma pensioni con Quota 100 sulla sanità si è parlato in diverse occasioni. La Fiaso, per bocca del suo Presidente Carlo Ripa di Meana, fa sapere che “Quota 100 rischia di far aumentare del 24% i pensionamenti anticipati del personale sanitario accentuando le criticità già esistenti e mettendo in discussione l’offerta assistenziale, al punto da porre le aziende sanitarie nella condizione di dover individuare soluzioni per scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”. Il Quotidiano nazionale fa presente che secondo un’indagine condotta dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, “su oltre il 50% delle aziende sanitarie pubbliche, siamo di fronte a un significativo aumento dei prepensionamenti, in particolare tra gli amministrativi (+33%), gli operatori socio-sanitari (+26%) e gli infermieri (+20%). Ma anche ai medici piace Quota 100, tanto da segnare un +16% dei prepensionamenti”.

I DATI DELLA FIASO

Sempre secondo i dati della Fiaso, a maggio sono andati in pensione “5.325 operatori, di cui 682 medici, 1.009 infermieri, 352 operatori socio sanitari, 1.070 amministrativi, 2.212 altri, soprattutto tecnici. A questi si aggiungono i pensionamenti dovuti a Opzione donna, che sempre a maggio 2019 sono risultati 589, di cui 36 medici, 189 infermieri, 40 Operatori socio sanitari, 11 amministrativi, 243 altri. Il 30% dei pensionamenti del 2019 è dovuto a Quota 100 e Opzione donna”. Per Ripa di Meana, sarebbe “necessario l’aggiornamento del percorso di specializzazione, consentendo anche alle aziende sanitarie di stipulare direttamente ulteriori contratti rispetto a quelli banditi annualmente dalle Università”.

