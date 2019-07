RIFORMA PENSIONI/ Chi perde di più sul proprio assegno (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

Continua a far discutere la riforma pensioni che è intervenuta anche sulle indicizzazioni con un blocco parziale. “Le cifre parlano chiaro: la reiterata, mancata o parziale indicizzazione delle pensioni al costo della vita non è altro che un’altra versione del pensionato-bancomat che i governi recenti e passati hanno introdotto. Alla quale va poi a sommarsi l’abusato contributo di solidarietà, una forma sussidiaria e a nostro parere incostituzionale di prelievo fiscale che, in quanto tale, dovrebbe essere applicato a tutti i cittadini compresi nelle categorie individuate e non solo ai pensionati ‘colpevoli’ di ricevere una pensione medio-alta commisurata a una vita contributiva corrispondente”, ha detto Mario Mantovani, Presidente della Cida, che ha commentato uno studio di Alberto Brambilla e Antonietta Mundo anticipato da L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera.

I PENSIONATI PIÙ COLPITI

Secondo quanto riporta Labitalia, Mantovani ha in particolare evidenziato come nello studio viene dimostrato “che proprio quei pensionati che i contributi e le imposte le hanno pagate per tutta la vita, e grazie ai quali percepiscono pensioni pari o superiori a 4 volte il trattamento minimo, cioè 2.052 euro lordi al mese, sono quelli più colpiti dalla parziale indicizzazione dei loro emolumenti al costo della vita. Una palese ingiustizia, sia perché va a colpire persone che hanno contribuito attivamente alla crescita ed allo sviluppo del Paese, sia perché il tutto viene camuffato da operazione di equità sociale e di sanatoria di presunti privilegi”.

