RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, i conti su domande e risparmi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONTI SU QUOTA 100

Si continua a parlare del numero di domande presentate all’Inps per poter usufruire di Quota 100, la novità principale di riforma pensioni introdotta dal Governo Conte. Il tema si innesta infatti con quello relativo all’aggiustamento dei conti pubblici italiani necessario a evitare la procedura d’infrazione per eccesso di debito da parte dell’Ue. Infatti, si prevedono dei risparmi dalla misura, oltre che dal Reddito di cittadinanza, che potrebbero tornare utili per ridurre il disavanzo pubblico. Non solo quest’anno, ma fino al 2021, come ricorda Il Sole 24 Ore. Probabilmente per il 2019 avanzeranno circa 1,5-1,6 miliardi di euro, ma nell’arco dei tre anni la cifra potrebbe arrivare anche a 7 miliardi. D’altronde gli ultimi dati dell’Inps parlano del superamento delle 150.000 domande, “ma non meno del 25% (se non il 30%) sono destinate a restare al palo”.

QUOTA 100, LE PREVISIONI SULLE DOMANDE E I RISPARMI

“Una percentuale che è poi destinata a lievitare nel biennio successivo. Basti pensare che dal monitoraggio Inps al 10 giugno scorso, anticipato dal Sole 24 Ore, è emerso che a quella data risultavano accolte più di 101 mila domande di pensionamento anticipato, al netto delle uscite del comparto scuola e delle 127mila richieste risultanti in ‘giacenza’, sulle 145mila pervenute all’Istituto, di cui oltre 64mila ‘accolte’ e poco più di 66mila ‘giacenti’, si legge sul quotidiano di Confindustria. Se questo trend venisse confermato, si calcola che appunto a fine anno si avrebbero 1,5-1,6 miliardi di minor spesa. Secondo le stime della Cgil, considerando anche Opzione donna e il blocco dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, alla fine del 2021 i risparmi arriverebbero a 7,2 miliardi di euro.

