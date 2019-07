RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, la spiegazione sulle poche domande (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INTERVENTO DI GRONCHI E BEVILACQUA

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Sandro Gronchi e Mirko Bevilacqua parlano di riforma pensioni, scrivendo che, “dispiaciuto di aver dovuto rinviare ‘quota 41’, il ministro Salvini si compiace di avere almeno ottenuto ‘quota 100’ che, a parte il nome fuorviante, altro non fa che intervenire sulla pensione d’anzianità scontando di 5 anni (da 43 a 38) il requisito contributivo per chi abbia varcato la soglia anagrafica del 62esimo anno”. Secondo gli autori, “è probabile che allo sconto non sia interessato chi deve subire il calcolo contributivo dal 1996 (avendo potuto lavorare meno di 18 anni entro il 1995). Si spiegherebbe così il numero delle domande finora presentate, molto inferiore a quello degli aventi diritto”.

LE CONCLUSIONI SU QUOTA 100

Gronchi e Bevilacqua fanno poi due osservazioni riguardo la platea degli interessati. “La prima riguarda le carriere continue che, non potendo avere una durata inferiore a 41 anni (23 dopo il 1995 e almeno 18 prima), possono anticipare la pensione d’anzianità per non più di 2. La seconda osservazione è che l’anticipo massimo di 5 anni è fruibile solo dalle carriere di 38 che hanno lavorato non più di 20 anni nei 23 successivi al 1995, dovendone aver lavorati almeno 18 prima”. Dunque, “in sintesi, quota 100 è principalmente rivolta ai soliti noti che la riforma Dini aveva mantenuto nel regime retributivo. Anticipando la pensione d’anzianità, costoro beneficiano di una prestazione retributiva complessivamente maggiore, mentre resta invariata la contribuzione corrispondente. L’esito è l’aumento dell’interesse che remunera quest’ultima”.

