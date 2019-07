RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le contromosse nella sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

Con il varo della riforma pensioni con Quota 100 nel sistema sanitario, a livello regionale è iniziata una corsa per cercare di evitare una fuoriuscita di medici che potesse mettere a rischio l’erogazione dei servizi. La Regione Toscana ha annunciato che da oggi ci saranno 150 nuovi medici nei Pronto soccorsi toscani. Il Governatore Enrico Rossi ha spiegato che la Regione ha deciso di investire sui giovani, che “ci aiuteranno a salvare il servizio sanitario pubblico e a evitarne la privatizzazione. Giovani medici di una generazione desiderosa e abituata a lavorare e formarsi sul campo”. “Siamo partiti dai reparti di emergenza perché quelli più sotto pressione e l’abbiamo voluto fare subito e velocemente, a ridosso di uno dei momenti di maggior accesso che è l’estate, soprattutto nelle località turistiche”, ha detto l’assessore alla Salute, Stefania Saccardi.

LE MOSSE DELLA REGIONE TOSCANA

Rossi ha anche annunciato che “continueremo a coprire, con nostre risorse, le borse di studio necessarie ma che il Ministero non garantisce. Già l’anno scorso l’abbiamo fatto per cento borsisti”. Oltretutto, come ha chiarito Saccardi, si introdurrà per i beneficiari di queste borse il vincolo “a lavorare poi all’interno del sistema sanitario toscano per almeno cinque anni”. In questo modo si punta anche a evitare che gli effetti della riforma pensioni con Quota 100 facciano trovare le strutture sanitarie toscane prive di organico. Come viene spiegato nel notiziario istituzionale della Regione, in Toscana oltre ai medici dei reparti di emergenza, c’è anche carenza di ginecologi e anestesisti. Dunque i fronti dove intervenire non mancano.

