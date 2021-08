RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, la valutazione su quando lasciare il lavoro

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI DI PROROGARE L’APE SOCIAL

Su investireoggi.it viene ricordato che una delle ipotesi per il post-Quota 100 in tema di riforma delle pensioni è la proroga dell’Ape social, che verrebbe “esteso ad una platea più ampia di soggetti; rivisto nei requisiti di accesso; reso molto più celere e snello nelle procedure di richiesta e ammissione dei contribuenti beneficiari”. Tuttavia c’è da specificare che “si tratta solo di ipotesi, su cui Governo e parti sociali si stanno ancora confrontando, per arrivare ad una soluzione nel minor tempo possibile (o almeno entro la fine dell’anno)”. Da ricordare anche che il massimo importo mensile dell’Ape social è di 1.500 euro senza rivalutazione.

LA VALUTAZIONE SULL’ACCESSO CON QUOTA 100

Su money.it viene invece ricordato un dettaglio non irrilevante rispetto a Quota 100. “Se pensate che questo sia l’ultimo anno utile per accedere alla pensione con Quota 100 vi sbagliate”, si legge in un articolo di Simone Micocci, che sottolinea come il 31 dicembre 2021 rappresenti “l’ultima data utile per maturare il diritto a questa opzione di pensionamento anticipato. Aver maturato i requisiti entro l’anno corrente, però, non significa che bisogna fare in fretta nel presentare domanda per andare in pensione. Ciò è merito del cosiddetto principio della cristallizzazione del diritto alla pensione. Questo prevede che al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento il lavoratore raggiunge un diritto che non è soggetto a scadenza alcuna”. E se dunque qualcuno maturasse i requisiti per Quota 100 quest’anno potrebbe anche decidere di andare in pensione nel 2022 con un assegno più alto.

