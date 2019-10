RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 nella Nadef e la spesa in aumento (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I NUMERI DELLA NADEF

La nota di aggiornamento al Def approvata dal Governo parla anche di riforma pensioni, evidenziando che nei prossimi tre anni la spesa per le pensioni supererà i 300 miliardi. Come spiega Il Sole 24 Ore, nel documento è spiegato che “tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 anni e 38 di contributi minimi, la spesa per pensioni passerà da 295,5 miliardi a 304 miliardi (15,9% del Pil)”. Nella Nadef, inoltre, “si usano espressioni molto caute sul tasso di sostituzione, ovvero la famosa ‘staffetta generazionale’ che si sarebbe dovuta innescare sul mercato del lavoro, con assunzioni di giovani al posto di lavoratori senior in uscita. Si verificheranno ‘solo parziali’ assunzioni sostitutive nel 2020, si legge nella Nadef, mentre per Quota 100 e le altre misure di agevolazione all’anticipo si ipotizza una distribuzione graduale degli accessi al pensionamento nel 2020 e nel 2021, con conseguenti economiche pari a 1,7 miliardi nel 2020 e 400 milioni nel 2021”.

IL BLOCCO DELL’ADV

Come già evidenziato da Giuliano Cazzola su queste pagine, “a sostenere la curva della spesa, invertita rispetto alle tendenze precedenti al decreto di gennaio, sono in particolare i maggiori pensionamenti resi possibili dal blocco dell’adeguamento dei requisiti di anticipo alla speranza di vita (che resteranno fino al 2026), mentre a compensazione ci sono solo i vincoli più stretti di indicizzazione delle pensioni all’inflazione, che assicurerà una minore spesa per 415 milioni quest’anno, 1,222 miliardi nel 2020 e 2 miliardi nel 2021”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA