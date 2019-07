RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Tridico parla di risparmi e domande (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Ieri c’è stata la presentazione della relazione programmatica del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps per i prossimi tre anni, a margine della quale Pasquale Tridico è tornato a parlare della riforma pensioni con Quota 100. Secondo quanto riporta Askanews, il Presidente dell’Inps ha evidenziato che le domande presentate per Quota 100 sono circa 150.000, al di sotto quindi delle previsioni fatte alla fine dello scorso anno. Rispetto ai primi mesi dall’entrata in vigore della norma, c’è stato un rallentamento nel numero di domande presentate e “se rimane questo trend penso si arriverà a fine anno intorno alle 200mila, quindi circa 100mila domande in meno rispetto alle 290mila previste”.

I NUMERI DI QUOTA 100

Secondo Tridico, quindi, alla fine dell’anno si avrà un risparmio di un miliardo di euro, cui aggiungere 500 milioni di risorse spese in meno rispetto a quelle stanziate per il Reddito di cittadinanza. Cifre che sono in linea con l’aggiustamento di bilancio approvato in settimana dal Governo: 1,5 miliardi di risparmi da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il Presidente dell’Inps ha anche voluto evidenziare che a legislazione vigente il sistema pensionistico è “completamente sostenibile”. Certo, ha riconosciuto Tridico, c’è un problema demografico che richiede un intervento da parte del Legislatore, ma “non irrigidendo l’uscita dal lavoro”. Il “consiglio” di Tridico è quello piuttosto di agire con incentivi alle nuove nascite e “favorendo l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”.

