RIFORMA PENSIONI/ Ragazzini (Fnp-Cisl) su rivalutazioni e 14esima (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RAGAZZINI

Piero Ragazzini è da poco alla guida della Federazione nazionale pensionati aderente alla Cisl. In un’intervista a Il Dubbio, il sindacalista spiega di voler poter portare la posizione della Fnp al tavolo aperto tra Governo e associazioni sindacali sul tema della riforma pensioni. “In questo quadro un punto fondamentale delle nostre argomentazioni è quello contenuto nella piattaforma unitaria, ossia la rivalutazione delle pensioni: in 20 anni pian piano è andato perduto il 30% del loro potere d’acquisto, a causa di innumerevoli provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo. È necessario recuperare immediatamente il sistema che attribuisce in modo progressivo, come previsto nella legge 388 del 2000, la rivalutazione delle pensioni”.

LE ISTANZE DEL SINDACATO

Ragazzini aggiunge che “come sindacato dei pensionati, abbiamo chiesto al ministro del Lavoro la possibilità di ampliare la platea e l’importo della quattordicesima per le pensioni più basse, oltre alla revisione del paniere dei prezzi utilizzato come indice per definire la perequazione”. Il sindacalista evidenzia poi che “una ulteriore nostra richiesta è quella di separare la previdenza dall’assistenza, eliminando la convinzione errata, ormai diffusa ampiamente, secondo la quale l’Italia è il Paese che spende di più per la prima: su questo versante abbiamo accolto con favore la decisione del governo di dare l’avvio alla creazione di una Commissione che dovrà lavorare proprio per separare i due ambiti, così come abbiamo salutato benevolmente quella che si occuperà dei lavori gravosi, poiché recepisce le istanze di tanti lavoratori che, dopo anni di sacrifici, trovano ancora degli ostacoli per accedere alla pensione.

