RIFORMA PENSIONI/ Rivalutazione e tasse, le richieste dei sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DEI SINDACATI

Oggi i sindacati ricorderanno le loro istanze in tema di riforma pensioni a Roma, mentre domani ci sarà una mobilitazione a Pesaro, anche perché, come fanno presente in un documento Catia Rossetti, Vittorio Calisini e Paolo Sacchi, dirigenti locali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, la Legge di bilancio non “affronta e non risolve le tante questioni che riguardano milioni di pensionate e pensionati”. In uno stralcio del documento, riportato da viverepesaro.it, i sindacalisti fanno presente che, “nonostante si affermi continuamente il contrario, i numeri dicono che i pensionati italiani sono una categoria sociale ormai prossima alla povertà. Nelle Marche, l’importo medio di una pensione Inps di vecchiaia è di 953,12 euro mensili lordi. Quasi l’80% delle pensioni di anzianità, vecchiaia e superstiti hanno un importo inferiore a 1.500 euro mensili lordi”.

DOVE TROVARE LE RISORSE

Dai sindacati arriva quindi la richiesta del ripristino di un sistema di rivalutazione delle pensioni più equo e capace di preservare il loro potere d’acquisto, della ricostituzione del montante contributivo come base di calcolo per chi ha subito il blocco della rivalutazione negli anni passati, dell’allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima, oltre che di un taglio delle tasse anche per i pensionati. Come riporta forlitoday.it, la Fnp-Cisl locale ha ricordato che le risorse per gli interventi chiesti dai sindacati possono essere trovate anche con il contrasto dell’evasione fiscale, che resta ancora elevata nel nostro Paese.

