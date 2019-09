Riforma pensioni/ Salvini “no Quota 100? Passeranno su nostri corpi” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SALVINI VS GOVERNO

Da Domodossola in un comizio riesplode l’attacco di Matteo Salvini al Governo giallorosso sul tema delle pensioni e sulla riforma di Quota 100 che secondo i piani del nuovo Tesoro e neo-Ministro del Lavoro Catalfo potrebbe essere decisamente rivista nella prossima Manovra Economica. «Se questi proveranno a cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero dovranno passare sopra i nostri corpi, non lo permetteremo», avanza il leader della Lega ora passato all’opposizione dopo la crisi di Governo e l’alleanza Pd-M5s-LeU. La misura che porta in pensioni chi ha compiuto almeno 62 anni di età con 38 di contributi viene ritenuta e rilanciata da Salvini come «sacra» anche se la scadenza sperimentale della riforma pensioni era comunque già scalettata per il 2021. Prepara la battaglia il leader leghista che in Parlamento proverà in tutti i modi a non far cancellare la norma; dalla “sua” parte al momento anche il Movimento 5 Stelle, con il Sottosegretario Fraccaro ha giurato «la Quota 100 non si tocca».

FOCUS SULLE “NUOVE” PENSIONI

Secondo il Corriere della Sera, il nuovo Ministro dell’Economia Gualtieri per cercare di impostare una difficile Manovra Economica potrebbe invece approntare proprio una “rivisitazione” della norma approvata nel Decretone dal Governo Lega-Pd. Sulla riforma pensioni in previsione nel neo-Governo giallorosso, è assai probabile che venga riportata la lancetta del tempo indietro con la re-introduzione di qualche norma della Legge Fornero: ci sarà una revisione di Quota 100 per far quadrare la legge di bilancio, con un focus speciale sulla pensione di garanzia per i giovani e una proroga della opzione donna già di fatto messo in conto dal “primo” Governo Conte. “Contro” la componente leghista poi ci sarà una seconda “pessima notizia”, ovvero l’addio alla Flat Tax che forse più della Quota 100 sarà sacrificata sull’altare della ricerca fondi per la Manovra.

