RIFORMA PENSIONI/ Sbarra: impegno Governo a scardinare rigidità Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

In un’intervista al Dubbio, Luigi Sbarra ricorda che in tema di riforma delle pensioni “l’Esecutivo ha assunto l’impegno di scardinare le rigidità della Legge Fornero, andando oltre la logica delle quote aprendo un confronto per migliorare stabilmente le regole pensionistiche. Abbiamo fermato Quota 103 per il 2023 e 2024, ottenendo il tavolo che dovrà dare misure di flessibilità in uscita secondo i contenuti della nostra piattaforma, con pensioni di garanzia per giovani e donne, incentivi per l’adesione alla previdenza complementare, allargamento dell’Ape sociale e delle quattordicesime mensilità”. Il Segretario generale della Cisl evidenzia poi quelle che sono le misure previdenziali contenute nella Legge di bilancio approvata anche dalla Camera.

LE PRIORITÀ DEL SINDACATO

“Passa per il 2022 la proroga di Ape sociale allargata e opzione donna, dove fermiamo l’aumento dell’età anagrafica da 58 a 60 anni che si pensava di fare ad ottobre. Si finanzia un fondo per accompagnare il pensionamento a 62 anni di lavoratori delle piccole aziende in crisi. Si riduce da 36 a 32 anni l’età anagrafica dei lavoratori edili che richiedono l’Ape sociale”, spiega Sbarra, ricordando come “gli avanzamenti di questi mesi sono il frutto di una scelta precisa: quella di un’azione sindacale costruttiva, che ha puntato a riallacciare i fili dell’interlocuzione senza incendiare il conflitto sociale in un momento cruciale della storia nazionale”. Il sindacalista evidenzia anche che “il rilancio dei salari e delle pensioni” resta tra le “priorità inderogabili” per il 2022.

