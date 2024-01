Riforma pensioni 2024/ Schlein vs Meloni: taglio agli assegni dopo aver tuonato contro la Fornero

LE PAROLE DI SCHLEIN

Negli ultimi giorni, dopo la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, si parla di un possibile confronto televisivo tra la Premier e Elly Schlein. La Segretaria del Partito democratico, come riporta Tgcom24, ritiene che ci sia “l’imbarazzo della scelta” su come mettere in difficoltà la Meloni, tra cui “la questione sociale delle diseguaglianze, che sono in aumento, la questione dei salari che sono tra i più bassi d’Europa, e dell’indifferenza di questo Governo rispetto alla nostra proposta di salario minimo, la questione dei tagli alla sanità pubblica, il taglio alle pensioni dopo aver tuonato per anni contro la Fornero”. Intanto, interpellato da Panorama.it, l’economista Vittorio Daniele evidenzia che “negli ultimi due anni, l’elevata inflazione ha significativamente ridotto il potere d’acquisto delle famiglie italiane, in particolare di quelle che vivono di stipendi e pensioni che, per fronteggiare i rincari, sono state costrette a tagliare alcune spese, ad attingere ai risparmi o a fare ricorso a prestiti, sopportando elevati oneri per l’aumento dei tassi d’interesse”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, ha espresso apprezzamento per le parole di Giorgia Meloni sulla disponibilità del Governo a discutere di riforma delle pensioni con le parti sociali. “Noi siamo ben contenti di questa apertura e siamo pronti a incontrare il Governo immediatamente, per dare continuità e forza al confronto su un tema così importante, cominciando proprio dalla questione di una pensione di garanzia per i giovani, priorità fondamentale per la Cisl. Bisognerà poi andare avanti anche sugli altri fronti per superare in modo definitivo la Legge Fornero e dare al sistema pensionistico maggiore flessibilità, sostenibilità sociale, inclusione”, ha detto il sindacalista.

METÀ DEI PENSIONATI SUPERA L'INFLAZIONE

Intanto Repubblica, nel presentare i dati Istat sull’inflazione, ricorda che, grazie all’indicizzazione automatica, “di sicuro i pensionati escono fuori meglio dei lavoratori e delle famiglie da questa fase turbolenta dei prezzi. Non tutti però. Sicuramente quelli con assegni più bassi, fino a quattro volte il minimo (2.200 euro lordi), integralmente rivalutati: hanno recuperato tutta l’inflazione. Ma sopra no. Il Governo Meloni non solo ha ridotto la percentuale di indicizzazione, ma è tornata alle meno convenienti fasce ‘secche’ dagli scaglioni ‘progressivi’ ripristinati da Draghi. Significa che ognuna delle sette fasce recupera la percentuale di inflazione indicata: la prima è al 100%, poi si cala dall’85% al 22%. La fascia media dei pensionati si è ripresa quindi solo metà dell’inflazione”.

