Riforma pensioni/ Scuola, domanda Inps entro 28 febbraio: perché è fondamentale

PENSIONI SCUOLA, LA DOMANDA ENTRO IL 28/2

Passate le scadenze degli scorsi mesi, il mondo scuola si affaccia nel 2021 con altri passaggi fondamentali per poter ottenere il via libera alle pensioni a fine anno: la riforma di Quota 100 e le altre modalità di accesso all’assegno previdenziale porteranno migliaia di docenti e personale ATA all’uscita dal mondo del lavoro già quest’anno, ma occorre fissare alcuni punti chiave per non incappare in spiacevoli sorprese nelle prossime settimane.

Come segnala il portale “Orizzonte Scuola”, per i pensionandi 2021 occorre ricordarsi di presentare la domanda telematica all’Inps per il pagamento della pensione entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Il lavoratore del mondo scolastico che ha già effettuato i precedenti iter per accedere alla pensione dal 1 settembre 2021, ma che non assolverà tale adempimento telematico, cesserà dal servizio con decorrenza da inizio settembre «ma non avrà il pagamento della pensione fino a quando non utilizzerà tale forma telematica per l’invio della domanda di pensione». In questa scheda redatta dall’esperto su “Orizzonte Scuola” vengono spiegati tutti i passaggi necessari per non incorrere in tale, spiacevole, inconveniente.

RIFORMA PENSIONI: IL NODO SUI “TAGLI”

Dalla scuola ai tagli pensione, il nuovo anno arrivato non vede solo elementi positivi nell’uscita dal mondo del lavoro: per quanto riguarda infatti gli assegni più bassi: in attesa di una riforma pensioni strutturata che dovrà arrivare prima di fine 2021 (per via della scadenza di Quota 100), con la revisione triennale dei coefficienti si appronteranno tagli significativi da 100 a 170 euro per alcune categorie di pensionati. Come deciso dal Decreto legislativo 1 giugno 2020, la riduzione oscilla tra 0,33% e 0,72% rispetto ai precedenti valori: secondo la stima del portale “Proiezionidiborsa.it”, «i più penalizzati saranno i lavoratori con sistema contributivo, come ad esempio chi sta scegliendo la misura previdenziale di Opzione donna». In quel caso la contribuente che accede nel 2021 all’assegno – all’età di 67 anni – ricevere 101 euro in meno sull’assegno mensile lordo di 1.500 euro: altri esempio vengono fatti sempre da focus di “Proiezioni di borsa”, «chi matura il diritto ad un rateo mensile di 2.000 euro lordi perderà all’incirca 136 euro. La perdita del lavoratore che invece accede alla pensione a 67 anni con assegno lordo pari a 2.500 euro si attesterà invece attorno ai 170 euro».



