RIFORMA PENSIONI/ Anticipo Tfs statali “poco più che lettera morta” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RITARDI DELL’ANTICIPO TFS STATALI

In un articolo riportato sul sito di Repubblica viene ricordato che la riforma pensioni del Governo Conte-1, oltre a Quota 100, aveva aperto nella Pa “la possibilità ai pensionati e pensionandi per vecchiaia, anzianità e, soprattutto, a chi ha smesso di lavorare grazie all’anticipo di marca leghista a 62 anni con 38 di contributi, di richiedere alle banche fino a 45 mila euro di prestito agevolato, da restituire una volta sbloccata la propria indennità di fine rapporto”. Una misura importante considerando che il differimento della liquidazione del Tfs/Tfr di norma può anche superare i 27 mesi. Tuttavia, “a due anni dal suo concepimento, l’anticipo bancario del Tfr/Tfs per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche resta poco più che lettera morta”.

LE PAROLE DI CLAUDIO TOSI

Infatti, non solo i vari ritardi tra decreti attuativi, regolamenti, accordo quadro e circolare Inps hanno consentito di presentare domanda in merito solo dallo scorso novembre, ma “delle tredici banche inizialmente segnalate, ben nove si sono sfilate tra la fine di novembre e le scorse settimane”. I dati di metà dicembre parlano di quasi 4.000 domande presentate e il quotidiano romano spiega che al Governo si ha presente la situazione e si valuterà come intervenire in base ai continui contatti con l’Abi. Secondo Claudio Tosi, esperto previdenza della Fp-Cgil, “il meccanismo non funziona: la toppa per ovviare al sequestro delle indennità dei lavoratori è stata peggiore del buco”,”evidentemente le banche non trovano sufficientemente remunerativo il servizio, che invece richiede molto lavoro a livello burocratico”.



