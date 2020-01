RIFORMA PENSIONI/ Tridico (Inps) ammette ritardi per i dipendenti pubblici

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico non nasconde l’esistenza di ritardi nella prima erogazione della pensioni ai dipendenti pubblici, “in particolare nelle grandi città e vogliamo avere un atteggiamento costruttivo. Il tempo complessivo di definizione di una pensione si è attestato nei primi nove mesi del 2019 sui 42 giorni (erano 47 nel 2018), però varia nelle diverse tipologie e gestioni previdenziali. Per i dipendenti pubblici si registrano tempi generalmente più lunghi, 52 giorni in media. Poi ci possono essere casi particolari più complicati”. Intervistato dal Messaggero il Presidente dell’Inps spiega che nei prossimi mesi la situazione dovrebbe migliorare e ricorda un’importante misura di riforma pensioni che potrà aiutare a rendere “contabilmente trasparente il bilancio” dell’Inps: la separazione tra previdenza e assistenza, sollecitata anche in diverse occasioni dai sindacati. Per Tridico, infatti, “dire che l’Inps ha la spesa pensionistica più alta dell’Unione europea è sbagliato”. E dimostrarlo può aiutare anche a evidenziare la sostenibilità della spesa pensionistica italiana.

