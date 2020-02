RIFORMA PENSIONI/ Tridico sul confronto tra Governo e sindacati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Parlando coi giornalisti a margine della firma di una convenzione tra l’Inps e la Fondazione Policlinico Gemelli, Pasquale Tridico ha parlato del tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, evidenziando che “si sta svolgendo all’interno di un clima molto collaborativo e costruttivo. Quindi, non ci sono contrapposizioni”. Secondo quanto riporta Askanews, il Presidente dell’Inps ha evidenziato che “i sindacati fanno le loro richieste, avanzano le loro legittime aspettative, il Governo farà una sintesi. Siamo solo all’inizio, febbraio è il primo mese di discussione. Si andrà avanti, immagino, per qualche mese”, anche perché “il ciclo dei tavoli non è ancora nemmeno concluso”. Maurizio Landini, come riporta alanews.it, ha fatto invece presente che a marzo ci sarà una verifica politica sul tema delle pensioni, “perché noi abbiamo intenzione di puntare a una riforma complessiva che dia stabilità per i prossimi anni a un sistema pensionistico pubblico che garantisca dai giovani alle donne e ai lavori gravosi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA