RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità e risorse: la posizione della Cisl (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Dopo l’incontro tra Governo e sindacati di ieri sulla riforma pensioni, Luigi Sbarra spiega che “occorre consentire alla persone di andare in pensione a partire da 62 anni. Non deve essere l’ennesima norma ‘sperimentale’ perché il sistema ha bisogno di certezze e di strutturalità. Il nuovo meccanismo deve prevedere che al crescere dell’età diminuisca il numero di contributi. Non ammettiamo scambi sul ricalcolo contributivo: si tratterebbe di un drenaggio sociale insostenibile per milioni di lavoratori e famiglie. Per il sindacato bisogna affermare il principio che 41 anni di contributi a prescindere dall’età bastino per godersi il diritto alla pensione”. Il Segretario generale aggiunto della Cisl ha ricordato che occorre sciogliere il nodo delle risorse da mettere in campo sula previdenza. Ciò va fatto “tenendo presente l’enorme risparmio garantito dalle riforme pensionistiche fino a oggi”.

IL GAP DI GENERE DA ELIMINARE

Da Sbarra arriva quindi la richiesta “che tutti i risparmi determinati da Quota 100, Precoci, Ape Sociale e dal recupero dell’evasione contributiva siano reinvestiti sul versante della nuova Riforma Pensionistica”. Dal suo punto di vista, inoltre, occorre far qualcosa anche per sanare il gap di genere esistente in campo previdenziale. Per questo ha indicato sei direttrici di azione: “Il riconoscimento di almeno un anno di anticipo per figlio; la valorizzazione del lavoro di cura, vera e propria voce di welfare informale; Il ripristino degli incentivi sulla contrattazione aziendale per la conciliazione; il consolidamento della fiscalità di vantaggio per le aziende che assumono donne; il rafforzamento congedi; un grande investimento sui servizi all’infanzia”.

