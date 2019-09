RIFORMA PENSIONI/ Uil e Cgil: Quota 41 e flessibilità a 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI E GHISELLI

Al termine di una settimana in cui c’è stato l’incontro tra Governo e sindacati, Domenico Proietti e e Roberto Ghiselli hanno rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a pensionipertutti.it in tema di riforma pensioni. Il Segretario confederale della Uil ritiene che l’esecutivo appaia “un po’ vago sulla necessità di continuare a cambiare la legge Fornero sulle pensioni. Noi abbiamo ribadito che occorre mantenere quota 100, prorogare l’Ape sociale e puntare ad una flessibilità intorno a 62 anni. Bisogna codificare che 41 anni di contribuzione bastano per andare in pensione a prescindere dall’età, prorogare opzione donna e ultimare la salvaguardia degli esodati. Va poi valorizzato ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità delle donne e affrontare adesso il tema delle future pensioni dei giovani”.

LE RICHIESTE AL GOVERNO

Proietti vorrebbe anche che venissero “riaccesi i riflettori sulla previdenza complementare con un semestre di silenzio assenso”. Il Segretario confederale della Cgil invece non nasconde che quello della riforma pensioni sembra il punto più debole e meno chiaro del Governo. “Noi a Conte l’abbiamo già evidenziato e ci auguriamo che il confronto che ci sarà anche su questo tema nei prossimi giorni possa permettere di affrontare i temi posti dal sindacato sulla previdenza: flessibilità in uscita dopo 62 anni o 41 anni di contributi, riconoscimento dei lavori gravosi, di cura, esodati e, soprattutto, giovani”. Vedremo se queste richieste saranno accolte dall’esecutivo nelle prossime settimane.

