Riforme, elezione diretta Premier in 5 articoli/ “Premierato all’italiana, si entra nella Terza Repubblica”

GOVERNO MELONI TENTA LA STRADA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE: “PREMIERATO ALL’ITALIANA”

Dovrebbe arrivare venerdì in CdM il disegno di legge della Ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati sul “Premierato all’italiana”, la riforma costituzionale che prevede l’elezione diretta del Premier mantenendo però intatti il poteri del Quirinale. Oggi nel vertice di maggioranza decisivo per la bozza finale della Manovra verrà appunto discusso anche il disegno di legge volto a modificare l’assetto elettorale in maniera importante, laddove in passato fallirono (per motivi diversi) tanto Silvio Berlusconi quanto Matteo Renzi.

RIFORMA PRESCRIZIONE/ Gli errori della norma Bonafede cancellati dal Governo

«Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica, consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente l’Italia nella Terza Repubblica»: così ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera inviata alla convention della Dc organizzata da Gianfranco Rotondi questo weekend a Sain Vincent in Valle dAosta. È nel vertice di oggi che i leader e Ministri vedranno la bozza finale del disegno di legge messo a punto da Casellati in questi mesi: partiti con l’ipotesi del Presidenzialismo, poi modificato in Semi-Presidenzialismo, l’approdo a cui tende il Governo Meloni è invece l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, un “Premierato soft” come è stato anche ribattezzato in fase decisionale dagli addetti al lavoro sul ddl Casellati. Se da Pd e M5s si grida al “pericolo costituzionale”, l’area ex Terzo Polo si spacca anche sul Premierato all’italiana: Calenda lo boccia sonoramente, Renzi sembrerebbe essere più incline ad accettare sebbene il testo non sia esattamente corrispondente alla sua proposta del “Sindaco d’Italia”.

RIFORMA PATTO DI STABILITÀ/ I due dossier chiave per il futuro del Paese

ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER, RIFORMA IN CDM: “POTERI COLLE INTATTI”, ECCO I 5 ARTICOLI

Secondo le fonti di Governo riportate oggi dal “Corriere della Sera”, la riforma costituzionale per l’elezione diretta del Premier consterà di 5 articoli, sempre che il testo non venga modificato nel vertice di maggioranza con presenti oltre a Meloni e Casellati, anche Ciriani, Fazzolari, Mantovano, Salvini, Tajani e Lupi. La bozza della legge, che ricordiamo dovrebbe entrerebbe in vigore alla fine del secondo settennato di Sergio Mattarella (2029), è pronta a Palazzo Chigi con le limature necessarie avvenute con i tecnici del Quirinale per non modificare (da promessa di Meloni) l’assetto dei poteri in capo al Colle.

Ue vs Meloni "Italia ratifichi Mes o niente Patto di stabilità"/ Ira Germania, scontro al Consiglio europeo

Nei 5 articoli “anticipati” dal Corriere si scopre che il ddl Casellati punta a questo tipo di riforma costituzionale: il Presidente della Repubblica «conferisce l’incarico al premier eletto e mantiene il potere di nominare i ministri su indicazione del capo del governo, il quale non può revocarli». Non vi sarebbe sfiducia costruttiva bensì una norma “anti-ribaltone” per garantire continuità alla legislatura e impedire la “moda” dei parlamentari sul “cambio di casacca”. Secondo la riforma Casellati, in caso di dimissioni del Premier o di caduta in Parlamento, non si tornerebbe subito al voto: resta infatti in capo al Quirinale il potere di conferire l’incarico allo stesso premier uscente, oppure a un altro parlamentare, «sempre collegato al predecessore eletto direttamente dal popolo, purché sia votato dalla stessa maggioranza in entrambe le Camere». Questa parte sarebbe stata inserita da Forza Italia ma non convince appieno FdI e la stessa Meloni: si rischia infatti di far venir meno il potere del Premier di “minacciare” il ritorno alle urne, confermando i “pericoli” di Governi tecnici che hanno affollato quest’ultima particolare fase della Seconda Repubblica. Sempre secondo le anticipazioni mostrate da Monica Guerzoni sul “Corriere”, la Carta Costituzionale sarebbe modificata con l’elezione diretta del Premier che rimane in carica per 5 anni: nel testo v’è ance l’indicazione per un sistema elettorale maggioritario con un premio del 55% – assegnato su base nazionale – ed è prevista una sola scheda, con cui votare sia il premier sia le Camere. Dalla Lega vi sarebbe pieno sostegno al progetto di legge, con il Ministro Calderoli che ha collaborato a stretto giro con la collega Casellati per presentare un testo condiviso che possa poi essere viatico all’altra riforma cara al Carroccio, ovvero l’Autonomia differenziata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA