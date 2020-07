Rigoletto di Damiano Michieletto/ Diretta streaming Rai5 dal Circo Massimo di Roma

Dal palcoscenico appositamente ideato al Circo Massimo va in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi diretto da Daniele Gatti con la regia di Damiano Michieletto. Lo spettacolo va in onda in diretta questa sera, giovedì 16 luglio, alle 21.15 su Rai5. Dopo il lockdown torna quindi in onda il grande teatro e lo fa con il baritono Roberto Frontali nel ruolo di Rigoletto, il tenore Iván Ayón Rivas in quello del Duca di Mantova, il soprano Rosa Feola come Gilda, il basso Riccardo Zanellato nei panni del sicario Sparafucile e il mezzosoprano Martina Belli in quelli di Maddalena. A completare il cast troviamo poi Gabriele Sagona nel ruolo del Conte di Monterone, Alessio Verna in quello di Marullo, Pietro Picone in quello di Matteo Borsa, Matteo Ferrara nel ruolo del Conte di Ceprano e Irida Dragoti in quello di Giovanna.

Rigoletto, info streaming dello spettacolo su Rai 5

Per mettere in piedi lo spettacolo nelle condizioni attuali, e dunque con tutte le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, sono stato necessari degli accorgimenti importanti. Lo show è stato infatti realizzato, come riporta Connessiallopera.it, grazie a sei automobili, una giostra e uno schermo sul quale vengono proiettati dei filmati. “Le automobili – ha spiegato Damiano Michieletto – sono un espediente per rispettare le distanze. In qualche modo costituiscono un distanziamento: chi sta da una parte, chi dall’altra. Il cofano per esempio viene usato come un tavolo per appoggiare degli oggetti”. E ha poi aggiunto: “Tutte le limitazioni imposte dalla pandemia – continua il regista – sono state rispettate. Però questo non è uno spettacolo rinunciatario.”. Ricordiamo che il Rigoletto è visibile in streaming cliccando a questo link.



