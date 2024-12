Riki, perché è scomparso dalla TV dopo Amici? Il cantante ha vissuto un periodo buio

Cos’è successo a Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, dopo Amici? Il cantante è stato uno dei protagonisti assoluti della sua edizione, e non è mancato il successo dopo la fine del talent di Canale 5, eppure, dopo poco tempo, Riki è letteralmente scomparso dal mondo della TV e si è allontanato da quello musicale: perché? A spiegarlo è stato proprio il cantante nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere, svelando di aver vissuto un periodo di depressione proprio causato dalle conseguenze del successo.

“Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, – ha spiegato Riki nell’intervista – infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo. Così ho fatto un po’ di cavolate. Dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto mi sono incagliato”.

Riki, dall’ultimo posto a Sanremo alla depressione: il racconto choc

E se è vero che oggi gli artisti non hanno più timore a parlare di salute mentale, allora Riki preferì tenersi tutto dentro: “Non avevo il coraggio di dire ‘sono in crisi, non sto bene, mi fermo’, – ha spiegato il cantante – ma poi ti rendi conto che non puoi farcela da solo e tante persone al tuo fianco non ti supportano come potrebbero”. Nell’intervista Riki parla anche della partecipazione a Sanremo nel 2020, dove si è classificato ultimo. Un’esperienza che ha vissuto male: “In quel periodo volevo proprio auto-sabotarmi, quindi non c’erano i presupposti. Sul palco non stavo bene, ero asettico, non sentivo neanche la tensione.” Oggi a quei sentimenti Riki è riuscito a dare, senza timore, una definizione molto chiara: “Era depressione”.