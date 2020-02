Riki e Ana Mena, duetto Sanremo 2020/ “L’edera”: Nilla Pizzi incontra il reggae?

Riki e Ana Mena proporranno un duetto storico in occasione del Festival di Sanremo 2020. Sul palco del teatro “Ariston”, infatti, i due giovani porteranno la loro versione di “L’edera”, storico brano del 1958 di Nilla Pizzi e che rappresenta, di fatto, un grande classico della kermesse matuziana, dal momento che la canzone fu presentata al pubblico proprio nella città delle palme. In quella circostanza, le interpreti del singolo furono due autentiche signore della musica italiana: Nilla Pizzi e Tonina Torrielli. Sarà interessante ascoltare l’esibizione dei due giovani, poiché potrebbero, in qualche modo, favorire un incontro fra epoche e stili diversi, conferendo un’anima reggae al brano. Si tratta, tuttavia, soltanto di un’ipotesi, basata sulle correnti latineggianti che hanno permeato costantemente le carriere dei due protagonisti: se la decisione fosse confermata e si rivelasse azzeccata, non stupirebbe assistere alla (ri)nascita di un vero e proprio tormentone, a beneficio delle emittenti radiofoniche e delle applicazioni musicali che ne proporranno il download sui dispositivi mobili.

RIKI E ANA MENA, DUETTO SANREMO 2020: CHI È LA CANTANTE SPAGNOLA?

Riki e Ana Mena: il loro duetto sul palco di Sanremo 2020 incuriosisce ancor prima di poter essere ascoltato. Merito, anche, della presenza nella cittadina del ponente ligure della cantante spagnola, amatissima e popolare fra i giovanissimi in virtù delle hit estive firmate con il rapper torinese Fred De Palma e intitolate “D’estate non vale” e “Una volta ancora”. L’artista iberica, nata nel 1997, calamita inevitabilmente l’attenzione dello spettatore per i suoi tipici tratti latini: grandi occhi castani, capelli lunghi e fisicità mediterranea. Ana ha ottenuto il suo successo tra i più giovani grazie alla partecipazione al “Veo Veo Award”, un contest canoro dal quale è uscita vincitrice, conquistando il primo premio e avendo così l’opportunità di pubblicare il suo primo brano dal titolo “Esta es mi illusion”. Non di solo canto, tuttavia, si nutre Ana Mena; infatti, ha interpretato alcuni ruoli in altrettante pellicole cinematografiche, fra cui spicca “La pelle che abito” del grande regista Pedro Almodovar, grazie alla quale la nuova stella spagnola ha avuto modo di farsi notare anche sul grande schermo. Per ciò che concerne la vita privata, si sa poco o nulla delle sue amicizie e delle sue relazioni sentimentali.

RIKI UN INIZIO IN SALITA A SANREMO 2020

Riki ha fatto attendere a lungo il pubblico di Sanremo 2020: durante la prima serata della kermesse, il giovane cantante è salito sul palco quasi all’1 di notte. L’outfit scelto per l’occasione è piuttosto sobrio, un completo nero con maglietta in tinta e scarpe da ginnastica bianche ai piedi. Impossibile nascondere la fortissima emozione: durante i primi piani della telecamera era più che visibile la mano tremolante, la stessa con cui stringeva il microfono con tutte le sue forze. L’unico particolare tra l’altro a tradire quanto stava vivendo in quel momento, visto che il volto e la voce sono sempre rimasti fermi e concentrati sull’esibizione. Una dimostrazione di grande professionalità, soprattutto in un momento così delicato come il debutto sanremese. Peccato che i commenti sui social siano stati piuttosto impietosi nei confronti di Riki e che in molti abbiano notato delle imperfezioni piuttosto evidenti dal punto di vista musicale: “Autotune pesante sul palco di Sanremo, quest’anno non ci sono eliminazioni, vero?”; “Mi dovete spiegare come fa a fare il cantante. Fregatene, fai il tronista. Fidati”; “Ballata teen pop che vorrebbe stupire con l’effetto Rockets alla fine del ritornello, ma fallisce miseramente”. Polemiche che sembrano accordarsi tra l’altro con il verdetto della giuria demoscopica: undicesimo posto per il cantante. Clicca qui per guardare il video di Riki con “Lo sappiamo entrambi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA