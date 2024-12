Riki ha una nuova fidanzata? Il cantante di Amici, che ha ottenuto un successo importante nella sedicesima edizione, ha chiuso una relazione importante solamente poco tempo fa. L’artista di Segrate per alcuni anni è stato infatti fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme anche durante il lockdown, come aveva raccontato proprio lui: “Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza, se avessi trovato una fashion blogger i numeri sarebbero stati pompati all’ennesima potenza, invece è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno, ed è proprio brava con me”.

Una relazione importante per Riki che purtroppo non è andata come il cantante sperava: la storia d’amore, infatti, si è conclusa qualche tempo fa e ora l’ex Amici di Maria De Filippi potrebbe avere una nuova fidanzata. Si tratterebbe della bellissima Stephanie Bellarte, modella proveniente dalla provincia di Pavia. Ma chi è Stephanie Bellarte, la presunta nuova fidanzata di Riki di Amici di Maria De Filippi? Il suo nome era stato fatto già in passato e accostato all’artista di Segrate: adesso è tornato di moda per via di alcuni presunti avvistamenti dei due insieme.

Riki ha una nuova fidanzata? Paparazzato con la modella Stephanie Bellarte

Dopo aver chiuso una relazione avuta in passato, Stephanie Bellarte sarebbe tornata single e proprio in quel frangente è stata paparazzata insieme a Riki, l’ex cantante di Amici che grazie al talent di Maria De Filippi ha ottenuto un’importantissima notorietà, essendo amatissimo in particolar modo dal pubblico femminile. La modella, invece, ha partecipato ad una serie di programmi televisivi tra i quali figura anche “La pupa e il secchione”, che l’ha portata alla ribalta diventando un volto conosciuto. Tra loro ci sarebbe una storia: i due sono stati avvistati insieme ma nulla è mai stato confermato dai diretti interessati.